El consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, confirmó este viernes a El Nacional que ya fue redactado y está en turno para la firma del presidente Luis Abinader el decreto que eliminaría la restricción a la licencia de conducir de las personas mayores de 65 años.

“Así es, ya lo tenemos en turno para la firma del Presidente”, respondió Subero Isa al ser consultado sobre el estatus del decreto en proceso que pasaría a sustituir el reglamento 6-19, emitido en enero de 2019.

La medida surge en medio del debate generado en torno a la frecuencia de renovación de las licencias para adultos mayores, establecida en el reglamento vigente del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), artículo 21 del referido decreto.

Precisamente, el director del Intrant, Milton Morrison, había adelantado esta semana que desde la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo se trabajaba en un nuevo decreto para responder a las inquietudes planteadas por distintos sectores sobre las limitaciones aplicadas a conductores mayores de 65 años.

“En estos momentos, en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo se está trabajando un decreto que obviamente va a dar respuesta a las inquietudes que se han estado planteando”, expresó Morrison.

El tema cobró fuerza luego de que el abogado Alberto Tavarez, en representación de un grupo de periodistas de El Nacional, interpusiera un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), solicitando la declaratoria de inconstitucionalidad de la medida.

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El reglamento actual establece que las licencias de conducir categorías 01, 02 y 05 tienen una vigencia de cuatro años hasta que el conductor cumple 65 años, edad a partir de la cual la renovación pasa a realizarse cada dos años.