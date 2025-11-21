Más de 26 mil pensiones sin reclamar: una realidad preocupante

Al decir que hay más de 26 mil pensiones que no han sido reclamadas por los beneficiados, el director de Información y Defensa de los Derechos de los Afiliados a la Seguridad Social (Dida), Elías Báez, también confiesa que el organismo no ha desempeñado la función que le corresponde en ese sentido.

Puede darse por descontado que por falta de información esas personas desconocen que han sido pensionadas o los requisitos para completar el proceso. El paso de Báez ha sido importante al advertir sobre el estatus de los pensionados, pero es evidente que la Dida no ha cumplido a cabalidad su función, no bajo su gestión, de informar a cabalidad sobre los beneficiados.

Ha debido publicarse una relación e incluso realizarse una campaña publicitaria para orientar a las personas que han iniciado los trámites para una pensión. Báez se lava las manos al decir que obtuvo la lista de los beneficiados a través de una solicitud que hizo a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, del Ministerio de Hacienda, para identificar a los favorecidos.

El sistema de información del Gobierno también ha fallado en el caso de las pensiones. Habida cuenta de que entre los beneficiados figuran personas con pensiones solidarias, por antigüedad e incluso del antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) es probable que muchos hayan muerto. Tras el primer paso la Dida tiene ahora que completar el proceso para que los beneficiados reciban sus pensiones.