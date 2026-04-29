Ante la gran expectativa mundial por la película biográfica de Michael Jackson, ¿sabía que el «Rey del Pop» tiene un vínculo con República Dominicana que se remonta a la década de los 90?

El artista norteamericano, quien falleció a los 50 años el 25 de junio de 2009 a causa de una intoxicación aguda, escogió el país para una ceremonia especial, pero a la vez íntima, lejos de los reflectores mediáticos y faranduleros.

Mientras otras celebridades suelen elegir destinos exóticos de playas y grandes estructuras para sus ceremonias nupciales, Jackson contrajo matrimonio en suelo dominicano con Lisa Marie Presley, hija del legendario Elvis Presley (fallecido el 16 de agosto de 1977).

La pareja eligió la tranquila provincia de La Vega, a unos 120 kilómetros de Santo Domingo, para la celebración de su unión privada.

El histórico acontecimiento tuvo lugar el 26 de mayo de 1994, marcando un hito en la crónica internacional; la unión tomó al mundo por sorpresa debido al aura enigmática que siempre rodeaba a Jackson.

El acto jurídico fue realizado por el juez civil Hugo Francisco Álvarez Pérez, quien tuvo la responsabilidad de legalizar la unión.

Álvarez Pérez, quien años más tarde (2017-2021) presidió la Cámara de Cuentas, reveló que el artista inicialmente quería casarse en un avión sobrevolando el país, una solicitud que fue rechazada por no proceder según las leyes dominicanas.

La noticia del maridaje trascendió días después y, de inmediato, el mundo puso sus ojos sobre la República Dominicana. Reporteros de grandes cadenas televisivas arribaron al territorio nacional para conocer el lugar del enlace.

A diferencia de los multitudinarios eventos a los que el artista estaba acostumbrado, la boda en La Vega se caracterizó por una discreción absoluta.

Michael Jackson y Marie Presley permanecieron casados dos años, separándose en el 1996.

En aquel entonces, Michael Jackson tenía 35 años y Lisa Marie Presley 26 de años. El «sí» se produjo en un momento tenso para el cantante, quien enfrentaba acusaciones de abuso sexual infantil.

Treinta y dos años después, todavía no se han hecho públicas fotos oficiales del evento, pero el recuerdo permanece vivo en la historia dominicana.

La pareja se divorció oficialmente el 20 de agosto de 1996, tras menos de dos años de matrimonio, alegando diferencias irreconciliables. El proceso legal inició cuando Presley presentó formalmente los papeles de divorcio en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

La película biográfica «Michael», basada en la vida del astro y estrenada el pasado jueves, ha tenido un debut histórico, recaudando aproximadamente $217.4 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana.

Michael: película

La cinta narra desde los inicios del cantante en los Jackson 5 hasta su consolidación como la estrella más importante del planeta. Jaafar Jackson, sobrino del cantante, es quien interpreta al Rey del Pop en lo que representa su debut como actor.