Las salas de cine dominicanas incorporan este jueves 23 de abril a su cartelera la película biográfica titulada «Michael», un largometraje que examina la trayectoria del artista estadounidense Michael Jackson.

Bajo la dirección de Antoine Fuqua y con un guion de John Logan, la producción recorre cuatro décadas de vida del intérprete, desde su formación infantil en Gary, Indiana, hasta los preparativos de su última gira en el año 2009.

El papel principal es asumido por Jaafar Jackson, quien recrea la evolución técnica y vocal de su tío en la vida real.

La narrativa dedica una parte significativa a la etapa inicial del músico como integrante de The Jackson 5, destacando la disciplina impuesta por su padre y mánager, Joe Jackson.

El relato avanza hacia la consolidación de su carrera como solista, centrándose en el impacto comercial de álbumes como Off the Wall y el fenómeno global de Thriller.

El guion también aborda las complejidades de la vida privada del artista, incluyendo el cambio en su apariencia física derivado del vitíligo y la presión mediática constante. La película no omite las controversias legales y los juicios que marcaron su carrera en años posteriores, así como sus matrimonios y la gestión de su patrimonio artístico.

Michael Jackson: el nacimiento de sus pasos

La cinta busca presentar un balance entre los logros profesionales, como la invención de movimientos de danza icónicos, y los desafíos personales que enfrentó hasta su fallecimiento por intoxicación de propofol.

Con una duración superior a las dos horas, la película utiliza el catálogo musical original del artista, permitiendo al espectador seguir el proceso creativo detrás de éxitos como «Billie Jean» y «Man in the Mirror» dentro de un marco cinematográfico que combina el drama biográfico con la recreación de presentaciones históricas.