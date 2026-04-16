Michel «El Buenón» arremete contra RD: «Es un país con hipocresía y racismo»

El artista Michel “el Buenón” emitió fuertes declaraciones durante una entrevista reciente, abordando temas como la autenticidad en la industria musical, las dificultades de los artistas y aspectos sociales de la República Dominicana.

Al ser entrevistado en el programa El Mangù de la Mañana que se trasmite por el canal 4RD, el intérprete defendió su postura en el medio artístico, asegurando que se mantiene fiel a sí mismo: “No ando con máscara, ando con la misma siempre”.

Michel también cuestionó el entorno en el que se desarrollan los talentos locales, afirmando que en el país existen múltiples obstáculos para quienes buscan abrirse paso en la música. En ese contexto, criticó lo que considera una contradicción social: “Es un país que viene con una hipocresía y hablándome de valores”.

En otro momento de la entrevista, Michel abordó el tema racial con una declaración categórica, señalando: “Es un país de racista, donde el negro es más racista que el blanco”, lo que describió como una situación dolorosa en su trayectoria.

El intérprete quien es reconocido por éxitos como «No Molestar«, «Amiga Mía«y «Extrañándote» también comparó la proyección cultural de la República Dominicana con la de otros países, indicando que en lugares como Puerto Rico, Cuba y Chile los artistas suelen destacar su identidad nacional en la música, algo que, a su juicio, no ocurre con la misma fuerza a nivel local.

Asimismo, expresó su inquietud por la falta de canciones que resalten la identidad dominicana con amplio alcance: “Grábese usted una estrella hablando de mi bandera y de mi país, de RD, para que vea que ni caso le hacen”.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el marco de una entrevista en la que el artista reflexionó sobre su trayectoria, la industria musical y lo que èl considera la realidad social dominicana.