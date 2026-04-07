La universidad de Michigan celebra tras conquistar el título de campeones del baloncesto de la NCAA.

INDIANAPOLIS (AP) — El Michigan ofrecía una gran capacidad anotadora y tuvo que esforzarse al máximo para conseguir el título nacional el lunes, anotando solo dos triples en toda la noche, pero aun así logrando una victoria por 69-63 sobre el tenaz y férreo UConn.

Elliot Cadeau lideró a los Wolverines con 19 puntos, incluyendo el primer triple del equipo, que llegó a los 7:04 del segundo tiempo. El segundo, anotado por el novato Trey McKenney a falta de 1:50 , fue un golpe decisivo que le dio al equipo del entrenador Dusty May, plagado de jugadores transferidos, una ventaja de nueve puntos.

Como era de esperar, UConn luchó hasta el final. Solo Ball encestó un triple para reducir la diferencia a cuatro puntos con 37 segundos restantes, y después de dos tiros libres fallados, Alex Karaban (17 puntos) de UConn rozó el aro en un triple que habría reducido la desventaja a un punto con 17 segundos restantes.

Michigan también fue superado en rebotes ofensivos por 22-12 por un equipo de UConn que no se rindió. No fue hasta que McKenney anotó dos tiros libres, elevando el porcentaje de acierto de Michigan desde la línea a 25 de 28 en el partido, que los Wolverines (37-3) pudieron comenzar la celebración del segundo título del programa, el otro obtenido en 1989.

Pero este juego tenía un aire a los años 50.

“Si me hubieran dicho que íbamos a tirar tan mal, que nos dominarían en los rebotes y que aun así encontraríamos la manera de ganar, no sé si les habría creído”, dijo May. “Este equipo simplemente encontró la manera de ganar durante toda la temporada”.

Michigan tuvo que luchar por cada punto. Los Wolverines fallaron sus primeros 11 tiros de tres puntos, terminaron con 2 de 15 desde ahí y ganaron a pesar de las dificultades de su mejor jugador, Yaxel Lendeborg. Aquejado por una lesión en la rodilla y el pie que le impedía levantarse, el jugador transferido de UAB terminó con 13 puntos con 4 de 13 tiros de campo.

A decir verdad, no fue la noche más bonita para nadie.

Las esperanzas de UConn de convertirse en el primer equipo desde la dinastía de UCLA de John Wooden en ganar tres títulos en cuatro temporadas se vieron frustradas por los numerosos problemas de faltas y su pésimo porcentaje de tiros.

El equipo del entrenador Dan Hurley tuvo un porcentaje de acierto del 30,9% en tiros de campo y falló sus primeros 11 tiros de tres puntos en la segunda mitad.

Braylon Mullins, el héroe de la victoria sobre Duke que clasificó a UConn para la Final Four, terminó con 4 de 17 en tiros de campo, aunque anotó un par de triples al final del partido que mantuvieron el encuentro a su alcance.

UConn (35-5) cubrió la diferencia de 6 1/2 puntos, y Hurley mantuvo a sus jugadores en la cancha para observar cómo se preparaba el podio para la presentación de un trofeo que no se dirigía a Storrs, sino a Ann Arbor.

El único consuelo es que los Huskies complicaron las cosas, ralentizaron el juego e hicieron que Michigan les ganara en su propio terreno.

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Los Wolverines llegaron como el primer equipo en superar los 90 puntos en cinco victorias aplastantes consecutivas en torneos. No alcanzaron los 70 en este partido, pero, en casi todos los sentidos, fue el más bonito de todos, el que les da lo que ni siquiera los equipos más famosos de Michigan, los Fab Five, pudieron lograr: un campeonato nacional.

Más allá del estilo, este fue un campeonato construido desde fuera: el mejor equipo que el dinero podía comprar.

Los cinco titulares de los Wolverines jugaron en otras universidades, y todos, excepto Nimari Burnett, llegaron a Ann Arbor esta temporada. Esto se debe al portal de transferencias que May no ha dudado en utilizar. Su capacidad para convertir un grupo improvisado en un equipo ganador sigue siendo la esencia de un entrenador y de una cultura de equipo.

“Puede que todavía nos llamen mercenarios, pero somos el equipo que más trabaja”, dijo Lendenborg. “Somos los mejores del baloncesto universitario y seremos uno de los mejores de la historia”.