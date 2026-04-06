Lendeborg busca completar una temporada histórica con los Wolverines de Michigan.

El dominicano Yaxel Lendebrog busca inscribir su nombre en una lista de dominicanos que han sido campeones del baloncesto universitario en NCAA.

Lendeborg busca terminar una temporada de película en la que ha conseguido los máximos honores con los Wolverines de Michigan, que esta noche se medirán a los Huskies de Connecticut en una final que tendrá muchos elementos históricos en juego.

Los Wolverines van tras su segundo campeonato, en una temporada en la que han demostrado absoluto dominio.

Registran récord de 36 triunfos y tres derrotas.

Los Wolverines de Michigan liderados por Yaxel Lendeborg salen como favoritos ante los Huskies.

Mientras que los Huskies buscan su cuarto título en cinco temporadas.

Más especial

En caso de Michigan ganar esta noche, Lendeborg sería el cuarto dominicano campeón del basket de la NCAA, uniéndose a Charlie Villanueva, Al Horford y Eloy Vargas.

Pero este título, supondría una connotación aún más especial para el baloncesto dominicano, ya que Lendeborg es el mejor jugador de su equipo y el que mejor desempeño ha mostrado entre los jugadores de ambos equipos durante la “Locura de Marzo”.

Corazón grande

Lendeborg no llegará al partido más importante de su carrera en las mejores condiciones físicas, ya que el pasado sábado en el duelo de Final Four sufrió una lesión en su rodilla izquierda que lo sacó de juego en el primer tiempo.

Demostrando mucho orgullo y gallardía, Lendeborg retornó a la duela y anotó dos triples consecutivos que enloquecieron a los fanáticos de los Wolverines.

Yaxel Lendeborg is in the locker room after suffering an apparent ankle injury



He stayed on the court to shoot his free throws pic.twitter.com/OjxM4CBm7G — Barstool Gambling (@stoolgambling) April 5, 2026

Se mantuvo cojeando alrededor de 10 minutos en la segunda mitad, antes de salir definitivamente del partido.

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El dirigente de Michigan, Dusty May, dijo que a pesar de su dolor, Lendeborg siempre se mantuvo en disposición de jugar y esto motivó a los demás jugadores a mantener el ritmo arrollador en cancha contra Arizona.

Afortunadamente, el dominicano no presenta ninguna lesión estructural en su rodilla. Los rayos X arrojaron un resultado negativo a fractura.

Lendeborg también tendrá que lidiar con una molestia en su tobillo izquierdo, él mismo que se había lesionado anteriormente.