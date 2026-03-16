El misil de Irán que agrava la crisis en Medio Oriente

El despliegue por Irán contra Israel de uno de sus misiles balísticos más temidos torna más tenebrosa la guerra en Medio Oriente. ¿Algo más?

En medio de la crisis de combustible que los asfixia, los cubanos incendiaron un local del Partido Comunista. Que se tome nota.

Será retaliación política el juicio de fondo solicitado contra los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta? Dígannos.

Con la corrupción que había denunciado en La Victoria, el robo a una joyería dirigida desde el penal es un reto para el director de Prisiones. ¿De acuerdo?

Trump no perderá la guerra en Irán, pero su crédito deja mucho que desear. Aliados como la italiana Meloni toman distancia.

¿Será retaliación política el juicio de fondo solicitado contra los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta? Dígannos.

Buena señal la suspensión del encargado de asuntos internos de la Policía en Barahona acusado de recibir sobornos. El cuerpo tiene que sanearse.

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Pese al misterio sobre el paradero del nuevo guía supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, se informó que sufrió una herida leve.