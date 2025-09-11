Escalada Israel

Antes de acoger el alto al fuego en Gaza propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump, el Gobierno israelí abrió otro frente con el bombardeo a una delegación del grupo islamista en Doha, Qatar.

Con el objetivo de eliminar a los delegados de Hamás que discutieran el cese de las hostilidades, las fuerzas de Benjamín Netanyahu no repararon ni siquiera en las consecuencias del bombardeo en la población civil.

Los más de 60 mil muertos y la destrucción de la infraestructura de la zona palestina no le han bastado a Netanyahu en la embestida bélica contra los palestinos. En la escalada, que ha desatado una repulsa mundial, el Gobierno de Netanyahu, que tiene en Washington a su principal aliado, ha atacado a Líbano e Irán.

Trump ha condicionado un alto al fuego a que el grupo terrorista Hamás deponga las armas y libere a los rehenes capturados durante los ataques a Israel el 7 de octubre de 2023. Aunque tanto los palestinos como Israel dicen compartir la propuesta la verdad es que no se ven muchas garantías de que el acuerdo pueda cumplirse. Israel está más decidido que nunca a arrasar con la franja de Gaza.