El futuro del subsidio a combustibles

El subsidio a los combustibles hace tiempo que ha debido, si no eliminarse, por lo menos revisarse.

Al margen de la distorsión económica que plantea, también está la evidente opacidad, por lo menos en la cuota que administran los sindicatos de choferes.

Con frecuencia se denuncian irregularidades e incluso un gremialista choferil de Santiago está sometido a la justicia por el supuesto mal uso del combustible subsidiado.

La exención pierde más sentido con la significativa inversión en el sistema de transporte de pasajeros que se ha hecho para mejorar el servicio.

Solo los corredores habilitados en el Gran Santo Domingo y operados por los sindicatos de choferes representan una alternativa para los usuarios del transporte público.

El conflicto en Medio Oriente no es más que otro factor para revisar el subsidio a los combustibles.

Para esta semana el subsidio proyecta un incremento, según las autoridades, de 1,200 millones de pesos.

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Si los precios del petróleo se disparan aún más, como no se descarta, al Gobierno se le hará imposible, como reconoció el ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón, mantener el sacrificio fiscal.