Miss Universo 2024 reacciona en apoyo a Celinee Santos tras responder críticas en “La Casa de los Famosos”

Santo Domingo.– La participación de Celinee Santos en La Casa de los Famosos volvió a generar conversación en redes sociales luego de que la modelo dominicana respondiera a comentarios sobre su desempeño en el certamen de Miss Universo 2024.

Durante la denominada “Noche de Posicionamiento” del reality de Telemundo, Santos reaccionó a críticas relacionadas con el hecho de no haber obtenido la corona universal en 2024, defendiendo su participación y recordando que logró posicionarse entre las semifinalistas del concurso internacional.

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Tras el momento transmitido en el programa, la actual Miss Universo 2024, Victoria Kjær Theilvig, comentó una publicación vinculada a la dominicana, gesto que fue interpretado por seguidores como una muestra de respaldo hacia Santos en medio de las críticas que circulan en redes sociales.

La reacción ocurre en medio de debates generados alrededor de la participación de Celinee en el reality, donde figuras vinculadas al mundo de los certámenes también han emitido opiniones. Uno de ellos fue Osmel Sousa, quien recientemente cuestionó la actitud de la dominicana durante el Miss Universo y su desempeño en la casa televisiva.

Pese a las críticas, la representante dominicana continúa siendo una de las participantes más comentadas del programa y ha recibido respaldo de seguidores y figuras públicas, incluyendo muestras de apoyo desde el entorno de los concursos de belleza.