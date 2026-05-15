Los Alcarrizos.– Un hombre perdió la mano derecha y sufrió múltiples laceraciones al explotar un tanque de gas propano, en un hecho ocurrido la tarde de este viernes en una vivienda del barrio La Piña.

De acuerdo con las autoridades del Hospital Dr. Vinicio Calventi, el herido fue identificado como Felipe Durán García, quien fue trasladado de emergencia a ese centro de salud, donde recibe atenciones médicas especializadas debido a la amputación de la mano y otras lesiones.

El afectado fue llevado al hospital por un amigo, cuyo nombre no fue revelado por las autoridades médicas.

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Según informaciones preliminares, la explosión se produjo presuntamente mientras Durán García manipulaba el cilindro de gas dentro de la vivienda, aunque las circunstancias exactas del hecho son investigadas por las autoridades competentes.

Hasta el momento, las autoridades policiales no han ofrecido detalles oficiales sobre las causas del incidente ni sobre el estado de salud actualizado de la víctima.

El hecho ha causado preocupación entre los residentes del sector La Piña, quienes solicitaron mayor orientación sobre el manejo seguro de cilindros de gas propano.