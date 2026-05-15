Santo Domingo.– Los veteranos comunicadores Jesús Nova y Joseph Cáceres dejaron atrás sus diferencias y protagonizaron una reconciliación pública, tras el conflicto que recientemente los enfrentó en el ámbito mediático.

Durante un encuentro captado en video, ambos evidenciaron un cambio de tono marcado por la calma y el respeto. Cáceres aseguró que decidió pasar la página: “lo que pasó, como si no hubiera pasado”, dejando claro su interés en cerrar el episodio.

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En medio del momento, Jesús Nova intervino con palabras conciliadoras: “tranquilo, hermano”, reiterando que lo importante es continuar con el trabajo profesional. “Lo único que esperamos es seguir haciendo nuestro trabajo como siempre lo hemos hecho”, expresó.

El intercambio, que incluyó gestos de cercanía y mensajes positivos, marca el fin de una disputa que había generado comentarios en el ambiente artístico. La reconciliación entre ambos comunicadores pone punto final a la controversia y abre paso a una etapa de cordialidad.