Muchos se hacen prueba de covid y no se vacunan

Santo Domingo.-Muchos ciudadanos prefieren hacer largas filas para realizarse una prueba de covid-19 y no aplicarse la vacuna contra la enfermedad, por lo que el sábado acudieron en masa a centros de salud, horas antes de la entrada en vigencia de la resolución que exige una tarjeta de vacunado para poder entrar a lugares públicos, incluyendo medios de transporte.

En el centro de vacunación y pruebas del Ministerio de Salud Pública se observó gran cantidad de personas, que acudieron temprano para realizarse la prueba, también contemplada en la lista del establecida por el Gobierno para poder acceder a ciertos lugares, entre ellos bancos.

«Vine temprano a hacerme la prueba, porque no me vacunaré, no haré nada por la fuerza. Esa imposición no es democrática», dijo Joel Cepeda, mientras hacía fila en la sede de Salud Pública.

Otros se quejaron por el alegado «tráfico de influencia» para poder entrar al lugar donde se estaba aplicando la vacuna y realizando las pruebas. «Llegué a las 6:00 de la mañana y a las 10:00 no he podido entrar, porque están entrando a personas sin hacer fila», dijo María Severo.

La resolución que exige tarjeta de vacunación con al menos dos dosis, entra en vigencia este lunes.