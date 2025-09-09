Bonao llora a Kendry Rivas: el último sobreviviente sucumbe a las graves quemaduras

BONAO. — La comunidad de Bonao atraviesa el dolor por la muerte de Kendry Rivas de Jesús, un adolescente de 14 años que falleció este martes tras cerca de un mes de hospitalización a consecuencia de las graves quemaduras que sufrió en el incendio ocurrido el 9 de agosto en su vivienda del barrio Marino López. Con su deceso, la tragedia familiar eleva a cuatro el número de víctimas fatales del siniestro.

El incendio se produjo en la madrugada del 9 de agosto en la residencia de la familia Rivas de Jesús. Inicialmente perdieron la vida el padre de Kendry, su madre y su hermano menor, de 9 años; Kendry fue el único sobreviviente y fue ingresado con quemaduras de consideración, por lo que permaneció hospitalizado desde entonces en busca de atención especializada.

Fuentes cercanas a las investigaciones citadas por las autoridades locales indican que un posible cortocircuito habría originado el fuego, que se propagó con rapidez —según testigos— debido a las condiciones estructurales de la vivienda. Los bomberos del municipio acudieron al lugar y trabajaron en la extinción del siniestro, pero las llamas alcanzaron intensidad suficiente como para impedir rescates en la fase inicial del siniestro, según los reportes preliminares.

Puede leer: Incendio en Bonao deja un muerto y dos heridos graves

Las autoridades competentes —incluyendo el cuerpo de bomberos, la Policía y el Ministerio Público— mantienen abiertas las pesquisas para confirmar la causa exacta del incendio. Se esperan peritajes técnicos para determinar el origen del fuego y las circunstancias que facilitaron su propagación. Asimismo, el cadáver de Kendry será sometido a los procedimientos forenses de rigor para cerrar la instrucción.

La muerte del joven ha provocado una ola de consternación en Bonao: vecinos, líderes comunitarios y centros educativos han expresado su solidaridad con los familiares y han pedido celeridad en las investigaciones. Organizaciones comunitarias y personas particulares han ofrecido apoyo a la familia en lo inmediato; las autoridades locales aseguran que se coordinarán acciones para asistir a los deudos en los trámites correspondientes.