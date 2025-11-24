Santo Domingo.- Un hombre identificado como Alexander Pérez Martínez, de 25 años, falleció mientras se encontraba detenido de manera provisional en la «cárcel» del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Pérez Martínez, oriundo de Nagua (provincia María Trinidad Sánchez), había permanecido recluido en la celda preventiva por aproximadamente 15 días, acusado de presunta violación sexual y robo.

Denuncia de Familiares

Rafael Pérez Martínez, hermano del fallecido, denunció que la muerte fue producto de una enfermedad contraída en prisión, agravada por la desatención médica por parte del personal de salud y las autoridades carcelarias.

El hermano afirmó entre lágrimas que Alexander padecía tuberculosis y que, a pesar de requerir medicamentos y hospitalización inmediata por su delicado estado de salud, no recibió el tratamiento adecuado dentro del recinto.

Rafael Pérez Martínez también sostuvo que la detención de su hermano fue una «maldad» ya que Alexander «no estaba en condición de estar preso». Además, alegó que la acusación original de violación y robo carecía de fundamento, pues «no vino nadie, no hay querellante, ni nadie vino» a formalizarla.

Las autoridades del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva no han emitido un comunicado oficial sobre las circunstancias exactas del deceso ni han respondido a las denuncias de la familia sobre la falta de atención médica.