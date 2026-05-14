El expresidente Leonel Fernández afirmó que las guerras en Medio Oriente y Europa han causado graves disrupciones en la producción global de insumos básicos como el petróleo, el gas y los cereales.

El exmandatario señaló que estas crisis generan efectos directos y negativos sobre las economías de América Latina, afectando con mayor severidad a aquellas naciones que carecen de producción propia de hidrocarburos.

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) explicó que los conflictos entre Irán e Israel, así como entre Rusia y Ucrania, han dividido a la región en dos realidades: una que favorece a exportadores como Brasil y México, y otra que golpea a importadores de crudo como la República Dominicana.

Fernández

Fernández subrayó que esta inestabilidad se traduce en un incremento de los precios energéticos, mayores niveles de inflación y una notable desaceleración económica.

Al participar en el cierre del «1.er Congreso Internacional de Geopolítica República Dominicana 2026», Fernández resaltó que los bancos centrales han debido recurrir al aumento de las tasas de interés como medida principal para frenar la escalada inflacionaria.

Pueder leer: Leonel valora celebración JCC Santo Domingo 2026

En ese sentido, hizo hincapié en que estas instituciones financieras operan bajo un esquema de autonomía técnica respecto al Poder Ejecutivo en la toma de sus decisiones.

El exjefe de Estado hizo un llamado en su ponencia a la construcción de un nuevo orden mundial para el siglo XXI basado en la paz, la prosperidad y la justicia.

El político concluyó abogando por un sistema global que sea solidario, incluyente y ecológicamente sostenible, permitiendo un desarrollo equitativo para todas las naciones frente a los desafíos geopolíticos actuales.

Por su parte, el analista geopolítico Pedro Baños, quien también participó en el encuentro celebrado en un hotel de Santo Domingo, sostuvo que la geopolítica es, en esencia, geoeconomía concentrada; argumentó que ningún país puede aspirar a ser una potencia real sin contar con una estructura económica robusta y bien fundamentada.

Durante su ponencia, titulada “Recomposición de los intereses nacionales de las potencias en el tablero geopolítico global: desafíos y oportunidades”, el analista español planteó que, sin fortaleza económica, cualquier proyecto de poder internacional termina siendo frágil y vulnerable.

Manifestó que Estados Unidos atraviesa actualmente una situación de debilidad, aunque destacó que gran parte de sus éxitos históricos han estado vinculados al dominio de las finanzas y la tecnología, tras asegurar que hoy ninguna nación puede consolidarse como potencia mundial sin liderazgo.

Humanismo

En tanto, la geoestratega Ana Esther Ceceña afirmó durante su exposición que integrarse a la “Ruta de la Seda” impulsada por China representa para los países de América Latina una oportunidad de diversificar sus relaciones económicas, comerciales, científicas y culturales.

Sostuvo que esto ayudaría a reducir los niveles de dependencia frente a Estados Unidos.

Organization

En las palabras de cierre, Manuel Cruz, presidente del Centro de Pensamiento Estratégico Dominicano y organizador de la convocatoria, agradeció el apoyo de todos los expositores y se comprometió a que la entidad que dirige desarrolle actividades similares en el futuro.

Participación

En el encuentro, también participó el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza y otros. Dicho congreso internacional de Geopolítica 2026″ concluyó, según sus organizadores, consolidándose como un espacio de debate político, de económico y diplomacia.