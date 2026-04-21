Netanyahu bajo presión

Benjamín Netanyahu

Primer ministro de Israel

La destrucción durante los bombardeos en el sur del Líbano de puentes y otras obras de infraestructura dificultan el retorno de los desplazados y la normalización de las actividades. Lo sensato sería que en el marco del acuerdo para cesar el genocidio se le obligue a reconstruir las instalaciones como parte de los gastos de guerra.

Faride Raful

Ministra Interior y Policía

Sensata su preocupación de que la anarquía de los motoristas no puede continuar. Pero no basta con que lo diga, sino que es necesario que el desorden se enfrente con las leyes en las manos. Quienes tienen que actuar para que los motoristas cumplan con las leyes no lo hacen. Más bien parecen, lamentablemente, darse por desentendidos.

Rigoberta Menchú

Premio Nobel de la Paz

Su presencia acentuó la trascendencia de la actividad “Expo Sostenible 2026”, cuya apertura contó con la asistencia del presidente Luis Abinader. Su conferencia “Desarrollo sostenible, paz y cultura: una agenda compartida” fue una interesante reflexión, al menos digna de ponderarse.