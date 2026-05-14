Netflix ha anunciado el lanzamiento de una gira mundial de ‘KPop Demon Hunters’ (‘Las guerreras K-Pop’), el fenómeno musical y cultural de las guerreras K-pop, que contará con un espectáculo directo desarrollado junto a la promotora estadounidense AEG Presents.

La compañía hizo pública esta iniciativa, según recoge el medio estadounidense Variety, durante su presentación anual ante anunciantes en Nueva York. Las ciudades que incluirá el recorrido internacional se conocerán a final de año según señaló Amy Reinhard, presidenta de ventas publicitarias de Netflix.

Según un comunicado de prensa de Netflix, recogido por el mismo medio, la gira será “una experiencia en vivo que dará vida a elementos de la película ganadora de dos premios Oscar de maneras espectaculares».

Página oficial

La iniciativa ya cuenta con una web (www.kpopdemonhunterslive.com) en la que los interesados pueden inscribirse para conocer los nuevos detalles de la gira.

“Nada ha captado la atención del mundo como ‘KPop Demon Hunters’ (‘Las guerreras K-Pop’) -dijo Reinhard-. Hubo karaokes, disfraces de Halloween, menciones en el US Open y el Palacio de Buckingham«.

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«‘KPop Demon Hunters’ (‘Las guerreras K-Pop’) sigue siendo la película más popular de Netflix, y estamos muy emocionados de anunciar que el próximo año, mantendremos ese impulso con nuestra primera gira mundial de conciertos”, señaló la directiva.

Recrear conciertos de HUNTR/X

El espectáculo buscará recrear la experiencia de los conciertos de HUNTR/X, el grupo ficticio que protagoniza la cinta, está integrado por Rumi, Mira and Zoey, cuyas integrantes combinan su carrera como estrellas del K-pop con la lucha secreta contra fuerzas demoníacas.

Escrita y dirigida por Maggie Kang, la película se estrenó en junio de 2025 y rápidamente se convirtió en un gran éxito para Netflix, llegando a ser la película en inglés más popular de la plataforma con 325,1 millones de visualizaciones en sus primeros 91 días disponible.