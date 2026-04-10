NUEVA YORK.- Las autoridades de salud de este estado, junto con las de la ciudad, están intensificando una campaña para prevenir el suicidio.

“No estás solo”: instan a los neoyorquinos a llamar a la línea de prevención del suicidio 988, que ofrece apoyo gratuito y confidencial, intervención en crisis, y servicios de información y conexión a recursos de salud mental, disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No importa el estatus migratorio.

La línea ha jugado un rol fundamental en la lucha contra el suicidio. Desde su creación, ha atendido más de 1,213,858 llamadas. El año pasado, se registraron 565,020 contactos en el estado: 457,973 llamadas, 55,916 mensajes de texto y 51,131 chats.

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Esto fue posible gracias a la inversión de la gobernadora Kathy Hochul, quien aumentó el presupuesto de 35 a 60 millones de dólares anuales, ampliando la capacidad de los Centros de Contacto.

La tasa de suicidio en los cinco condados es relativamente inferior al promedio nacional, aproximadamente dos neoyorquinos se quitan la vida cada día, elevando la cifra a entre 500 y 600 casos al año.

De ellos, el 70 % son hombres y casi el 25 % son hispanos. A pesar de las campañas, los casos de suicidio e intentos siguen siendo elevados.

Según el Departamento de Salud Mental del estado, en 2024 se registraron 519 muertes por suicidio en residentes de NYC, de las cuales 122 fueron hispanas. En 2023, hubo 548 muertes, 142 de ellas hispanas, lo que representó entre un 20 % y un 25 %.

En Estados Unidos, el suicidio es una de las principales causas de muerte, y alrededor del 55 % de estos se cometen con armas de fuego.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en 2023 se registraron más de 49,000 suicidios en EE. UU.; en 2024, 48,800; y en 2025, alrededor de 46,500. A nivel mundial, más de 720,000 personas mueren por suicidio cada año.