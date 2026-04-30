Santo Domingo.-Organizaciones comunitarias y ambientales de la provincia Monte Plata convocaron a una protesta el miércoles 6 de mayo, en la comunidad de Plaza Caciquez, para rechazar las operaciones de extracción de materiales de construcción que, según denuncian, están afectando recursos naturales y fuentes de agua en esa demarcación.

La convocatoria es encabezada por el movimiento ambiental Centinelas del Este, con el respaldo de juntas de vecinos de Antón Sánchez, Badillo y Sabana Larga, así como representantes de la Iglesia Católica en la zona.

La manifestación está prevista para desarrollarse entre las 9:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, según indica el afiche difundido por los organizadores, quienes han invitado a sumarse a movimientos sociales, comunitarios y religiosos.

De acuerdo con los convocantes, en esa zona de Monte Plata opera una explotación minera de materiales que estaría provocando un fuerte impacto ambiental y alteraciones en el entorno natural.

Imágenes y videos suministrados por comunitarios muestran maquinaria pesada realizando trabajos de excavación y procesamiento de materiales en áreas cercanas a zonas boscosas y a cursos de agua.

Los residentes denuncian que las detonaciones y operaciones de la mina generan vibraciones que estremecen las viviendas cercanas, además de levantar grandes nubes de polvo que afectan cultivos y la tranquilidad de las comunidades.

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Según sostienen, las perforaciones realizadas para la extracción de materiales han provocado afloramientos y derrames de agua provenientes de fuentes subterráneas, lo que podría alterar el equilibrio hídrico de la zona.

Las comunidades también han expresado preocupación por el impacto que estas actividades podrían tener sobre el Río Boyá, una de las importantes fuentes de agua de la región.

Las organizaciones comunitarias advierten que la alteración del terreno y la explotación intensiva de materiales podrían afectar el flujo natural de las aguas en una provincia reconocida por su riqueza hídrica.

Monte Plata fue declarada provincia ecoturística precisamente por sus abundantes recursos naturales, ríos, montañas y paisajes que constituyen uno de los principales patrimonios ambientales del país.

Los convocantes sostienen que la protesta busca llamar la atención de las autoridades y de la sociedad sobre lo que consideran una amenaza para el medio ambiente y para las comunidades rurales de la zona.

“El agua vale más que el oro”, se lee en uno de los mensajes difundidos por los organizadores, quienes insisten en la necesidad de proteger los recursos hídricos de la provincia.

La jornada de protesta, según informaron, se desarrollará de forma pacífica y busca abrir un espacio de diálogo sobre la defensa de los recursos naturales de Monte Plata.