OEA: vocación que no cesa

1.-El proyecto de Simón Bolívar de unificar todo el continente era mayor. “Pensó en formar un todo político de las naciones latinas del Nuevo Mundo… Vagas alarmas de nuestras pequeñas nacionalidades, incipientes e ignaras, se opusieron al plan del Libertador.

Los EUA, aconsejados por el esclavista Jefferson, miraron de reojo los pasos del Libertador y, previendo el momento en que harían presa de Cuba y Puerto Rico, tildaron de conquistador a Bolívar, y de guerra de conquista el proyecto bolivariano de apoyar la independencia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas”. (Porfirio Blanco Fombona).

2.-“Bolívar conocía nuestra ignorancia, la inmensidad el territorio americano, las dificultades étnicas con que su plan iba a tropezar, lo mismo que la segura miopía de generales y doctores, que invocaban una libertad que no comprendían y en cuyo nombre sacrificaban el porvenir”. (Ibidem).

3.-En su “Carta de Jamaica”, Bolívar planteaba: “Es una idea grandiosa, pretender formar de toda nuestra región una sola nación, una gran República, con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí”, idea luego apropiada por Lincoln para su guerra de unificación de Norteamérica.

4.-En 1883, un preclaro español escribió: “En cualquier intento del Libertador, los espíritus estrechos veían a Bolívar como un dictador o Rey. ¿Se temía la dictadura o se aspiraba a prebendas y puestos públicos?”.

5.”Dictadores pacotilla, presidentes cubiertos de sangre o de oprobio, y la partija de América a Santander, Páez, Florez, destructores de la Gran Colombia; Rosas en la Argentina, Melgarejo en Bolivia, García Moreno en Ecuador, en Nueva Granada un Obando, hemos tenido en vez de la gran patria.., un haz de pequeñas nacionalidades enfrentadas, explotadas y amenazadas constantemente por las potencias agresivas del mundo”. (Fombona).

6.-Fracasó el Congreso de Panamá, 1822, convocado por Bolívar para que la hoy OEA “nos sirviera de consejo en los grandes conflictos, de punto de contacto en los peligros comunes, de intérprete de los tratados públicos… de conciliador…de nuestras diferencias”.

7.-Las maniobras de EUA e Inglaterra, invitados al Congreso por Santander, para impedir la conformación de la Patria Grande, provocaron que Bolívar afirmara: “Los Estados Unidos parecen destinados por la divinidad a impedir la libertad y unión de nuestra América”.

8.-Y sus dolidas palabras: “Me separé del mando cuando me persuadí que desconfiabais de mi desprendimiento. Mis enemigos abusaron de vuestra credibilidad y hollaron lo que es más sagrado: mi reputación y mi amor a la libertad. He sido víctima de mis perseguidores, que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono”.

9.-¿Sirvió de algo este perdón? Presenciando en lo que ha convertido Almagro la idea de Bolívar, apresurándose a condenar a Nicolás Maduro, digo que no.