Santo Domingo. – El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, presentó la rendición de cuentas de su primer año legislativo, reafirmando su compromiso con la transparencia y el servicio público.

Desde agosto de 2024, Fernández ha depositado 15 proyectos de ley bajo el programa legislativo “Más Para RD”, que se centra en desarrollo económico, seguridad jurídica, desarrollo social, tecnología e innovación.

Entre las iniciativas más relevantes figuran: la eliminación de anticipos a las mipymes, facilidades para la inversión de dominicanos en el exterior, y la exención del IPI a adultos mayores de 65 años con más de una propiedad.

En materia de justicia, propone la actualización de las leyes que rigen al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional, así como reformas al Código Procesal Penal para agilizar el acceso ciudadano a la justicia.

El senador también rindió cuentas sobre el uso de los recursos del Fondo Gadiel, detallando su destino en casos sociales y comunitarios. Estos incluyen:

Cirugía de extracción de un tumor a un niño de 11 meses.

Pago de colegiaturas a niños con Trastorno del Espectro Autista .

. Tratamientos oncológicos y jornadas de prevención para mujeres.

Construcción de pozos de agua potable e instalación de lámparas en comunidades vulnerables.

Apoyo a niños con parálisis cerebral y huérfanos en condición de desamparo.

Remodelación del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís.

Programas de inclusión para niños con Síndrome de Down y construcción de un parque de juegos inclusivos.

Fomento al arte nacional.

“Más que cifras, son vidas impactadas”, afirmó Fernández al destacar que cada peso del fondo ha sido destinado a causas sociales verificables.