Omar Fernández impulsa eliminar porcentaje en préstamos hipotecarios

El senador del Distrito Nacional por el Partido Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, entrega proyecto de ley

El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, informó este jueves que someterá un proyecto de ley para eliminar el impuesto del 2 % aplicado a los préstamos hipotecarios, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda en la República Dominicana.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el legislador explicó que la iniciativa busca suprimir este gravamen, vigente desde 1945 y modificado en 2007, al considerar que representa una carga adicional que encarece el financiamiento y limita las posibilidades de adquirir una propiedad.

«Hoy, más que nunca, se hace necesario reducir cargas a la gente para acceder a algo tan básico y digno como una vivienda, y así dinamizar la economía. Impuesto a la Hipoteca» manifestó Fernández.

El senador sostuvo que este impuesto actúa como una “tasa paralela” al interés del préstamo, lo que termina penalizando a quienes buscan obtener un techo propio.

Omar Fernández, tras su participación en el Senado, habla de la nececidad de eliminar el 2% a préstamos hipotecarios.

“Al revisar lo que esto representa para el Estado, no es significativo; sin embargo, su eliminación podría facilitar que jóvenes, nuevas parejas y familias puedan acceder a su vivienda”, expresó el congresista.

Actualmente, el impuesto sobre hipotecas establece una tasa del 2 % sobre el valor del préstamo, es decir, se cobra un tributo por el simple hecho de solicitar financiamiento para la compra de un inmueble. A esto se suma el impuesto de transferencia inmobiliaria, lo que incrementa aún más la carga económica para los adquirientes.

La propuesta del senador se enmarca en un enfoque orientado a dinamizar el sector inmobiliario y reducir las barreras de entrada para quienes aspiran a comprar una vivienda, considerada un derecho básico y un pilar para el desarrollo familiar.