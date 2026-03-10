Omar Fernández reintroduce proyecto para eliminar el anticipo a las mipymes

Santo Domingo.— El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, reintrodujo este martes por cuarta ocasión en el Senado un proyecto de ley que propone eliminar el pago del anticipo del Impuesto sobre la Renta (ISR) para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en República Dominicana, medida que, según plantea, no afectaría las finanzas públicas.

La iniciativa también contempla readecuar el esquema de pago del anticipo para las pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de estimular la economía mediante la creación y sostenibilidad de nuevos negocios.

El anticipo es un pago adelantado y obligatorio del Impuesto sobre la Renta que deben realizar las empresas en función de las proyecciones de ganancias estimadas para el período fiscal.

El legislador del partido Fuerza del Pueblo explicó que este mecanismo provoca que muchas empresas operen con menor liquidez, ya que deben pagar impuestos sobre ingresos que aún no han generado.

“Este sistema descapitaliza permanentemente a las empresas y las coloca en un riesgo constante de quiebra”, sostuvo Fernández.

De acuerdo con el senador, más del 85 % de las empresas registradas en el país son micro o pequeñas, por lo que considera necesario establecer un entorno fiscal más favorable que les permita crecer y consolidarse.

En ese sentido, argumentó que exonerar a las mipymes del pago del anticipo no tendría un impacto significativo en las recaudaciones, pero sí contribuiría a dinamizar la actividad económica.

Otros proyectos reintroducidos

Además de esta iniciativa, el legislador sometió nuevamente varios proyectos de ley, entre ellos el que busca eliminar la doble tributación del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) en viviendas de adultos mayores de 65 años.

También reintrodujo propuestas legislativas como la eliminación del gravamen sobre hipotecas, la eliminación de anticipos para el sector agropecuario, la ley de facilidades para el cumplimiento tributario y un proyecto de modernización del régimen de sociedades comerciales.

Entre las iniciativas presentadas nuevamente figuran además el proyecto de modernización del Poder Judicial, la ley de seguridad jurídica para personas ausentes y desaparecidas, la garantía de cumplimiento de sentencias judiciales, el fomento de academias deportivas internacionales y atracción de inversión en el deporte, así como una propuesta para impulsar la inversión de la diáspora en el desarrollo nacional.