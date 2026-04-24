Santo Domingo.– La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) iniciará este domingo su relanzamiento institucional con la puesta en marcha de mejoras en el Corredor 27 de Febrero, uno de los ejes viales más importantes del Gran Santo Domingo.

El anuncio marca el comienzo de una nueva etapa para la entidad, que contempla no solo la incorporación de autobuses renovados, sino también cambios orientados a modernizar el servicio y facilitar el acceso al transporte público en medio del alza en los costos de vida.

De acuerdo con la OMSA, esta transformación busca ofrecer un sistema más cómodo, eficiente e integrado, con impacto directo en los miles de usuarios que utilizan diariamente este corredor.

El Corredor 27 de Febrero conecta zonas clave de Santo Domingo Oeste, el Distrito Nacional y Santo Domingo Este, movilizando a decenas de miles de pasajeros. En horas pico, puede operar entre 35 y 75 autobuses, con capacidad de hasta 90 personas por unidad, lo que representa un flujo superior a 6,000 usuarios por hora en los tramos de mayor demanda.

Puedes leer: OMSA le baja línea a la polémica: aclara inversión millonaria en recuperación de autobuses

El recorrido inicia en la zona de Induveca, próxima a la carretera de Manoguayabo, y se extiende a lo largo de toda la avenida 27 de Febrero hasta la avenida Hípica, cerca del Hipódromo V Centenario, consolidándose como un corredor estratégico para la movilidad urbana.

La OMSA adelantó que este domingo ofrecerá los detalles completos del relanzamiento, incluyendo la integración con otros sistemas de transporte y los beneficios concretos para los usuarios.

Con esta iniciativa, la institución busca posicionarse como un servicio más moderno y cercano a las necesidades de la población, dando el primer paso de su transformación a través del Corredor 27 de Febrero.