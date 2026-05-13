¿Beneficia o perjudica el relleno sanitario en Pedro Brand?

La suspensión de las actividades mineras en Romero, San Juan, ha colocado al Gobierno en una disyuntiva sobre la viabilidad técnica de distintos proyectos que son objetados por ambientalistas y sectores interesados.

El conflicto en torno al relleno sanitario y la planta de valorización de residuos sólidos que se contempla en El Aguacate, Pedro Brand, es un buen ejemplo de la controversia que ha irrumpido alrededor de proyectos ambientales.

Aunque se ha repetido de mil maneras que el relleno no será a cielo abierto, ambientalistas insisten en objetarlo señalando que a la postre lo que se hará es un vertedero.

Después de oponerse a rajatablas, la comunidad respalda la iniciativa siempre y cuando no se trate de un vertedero ni se afecten los recursos hídricos de la zona.

Para despejar el panorama el ingeniero químico Raúl Herrera aclaró que en la evaluación que se hizo en 993 mil metros cuadrados de terreno no se detectó arroyo, río, manantial ni ninguna fuente de agua que pudiera ser afectado por el proyecto.

Te puede interesar leer: Experto asegura que terrenos de relleno sanitario en Pedro Brand no poseen fuentes hídricas

El estudio debería ser suficiente para despejar los temores sobre una inversión que aportará empleo y mejoría de las condiciones de vida de los residentes en la zona sin atentar contra el medio ambiente.

Tras la reacción sobre la decisión del proyecto Romero, que unos aplauden y técnicos y empresarios critican por la distorsión de la realidad, el Gobierno tendrá que sopesar sus intervenciones para no perjudicar la inversión nacional y extranjera.