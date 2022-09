Santo Domingo.- “Los medios de comunicación en la actualidad han tenido muchos cambios por la tecnología, las redes sociales, la manera tan rápida con que se está informando, y uno como comunicador debe estar a la vanguardia”.

Así lo expresa el comunicador Harold Díaz quien al ser interrogado sobre la apertura existente hoy día en los medios de comunicación, expresa que él es producto de una oportunidad, pero vino de una preparación.

Manifiesta que ahora mismo en los medios hay personas que entran por el simple hecho de hacerse virales, sin tener ninguna preparación y sin tener idea del concepto de un medio, oportunidad que muchos aprovechan, mientras otros se mantienen sin prepararse.

“Buscan sonido, buscan el like, pero para estar en un medio debe haber una preparación. Si te llega el momento porque te viralizaste, aprovecha y prepárate para que perdures, porque sino será como la palabra: viralizarse, es un momento. Pero la preparación y el conocimiento son los que te van a mantener”.

“Para perdurar hay que prepararse”

El comunicador reconocido recientemente en la ciudad de Nueva York como Padrino de Honor de la Gran Parada Dominicana del Bronx, luego de que el pasado año los Premios Latinos resaltaran su labor de 11 años nombrándolo Corresponsal del Año, labora actualmente en el radial “El gusto de las 12”, y tiene ya 11 años trabajando para Telemicro Internacional.

Para él, estos reconocimientos, luego de tener 17 años cubriendo la Parada Dominicana, son muy importantes, pues le demuestran que la comunidad ha visto su crecimiento, desde que llegó en el 2004 a Nueva York lleno de sueños para hacer una especialidad en filmación digital y multimedia.

También te podría interesar: Comisión de ADOPAE sostiene encuentro con director ejecutivo de Innovación

¿Ha sido difícil escalar?

“Escalar ha sido difícil, pero me gusta”, afirma, pues para trabajar a nivel internacional debió aprender a comunicarse con muchas nacionalidades, ser corresponsal, se ha tenido que desdoblar en todas las facetas de la comunicación, entrevistando políticos, urbanos, alcaldes, peloteros de grandes ligas y hasta la señora que en las calles vende habichuelas con dulce.

Luego de 18 años en Nueva York, 11 con De extremo a Extremo, da un paso más grande en su carrera y decide venir cada cierto tiempo a hacer televisión en vivo, lo que califica como un proceso que ha sido mágico, pues ha sacado el animador de televisión que hay en él y ahora busca solidificar su carrera en ese sentido, sin abandonar la plaza que ya ha cultivado.

Para perdurar hay que prepararse

Aterriza en Villa Mella

Harold se crió en Villa Mella, y a la pregunta de dónde queda ese sector en este momento de su vida, contesta: “el que no ama su patria chiquita no puede amar su patria grande y Villa Mella es donde yo me aterrizo como persona por más logros y tiempo que pueda durar fuera.

Es mantener mi cultura y raíces, recordar de dónde vine y di mis primeros pasos. Llego a Villa Mella en el 86, de allá iba a la universidad a estudiar publicidad, toda mi vida, toda mi infancia está en la Leoncio Manzueta 3, Sol de Luz Villa Mella, Buena Vista primera”.