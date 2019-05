La sequía se mantiene en las zonas del Cibao, las regiones noroeste y suroeste debido a que el agua que poseen las presas está limitada para el consumo humano y la siembra de arroz, pero no hay agua para iniciar nuevos proyectos, precisó hoy el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).

El ingeniero Olgo Fernández explicó que en Santiago, Montecristi y Valverde, que reciben agua de las presas Tavera, Bao y López Agostura están en los niveles mínimo y las autoridades están racionalizando el agua.

En ese mismo orden el embalse de Monción que suministra agua a Santiago Rodríguez y Valverde casi siempre para el consumo humano también está en los niveles mínimos y por tanto se está controlando el agua.

Informó que la presa de Rincón que aporta para la agricultura en La Vega tiene enormes limitaciones y por tanto el agua que posee está controlada.

En la parte sur del país Azua, Barahona, Baoruco e Independencia hay restricciones para las cosechas, porque el agua de la presa de Sabana Yegua sigue en bajo nivel.

En esa misma situación se encuentra la presa de Sabaneta que suministra agua a San Juan de la Maguana, la cual es otra presa que tienen el uso del el agua limitada para la siembra en vigente o cultivos en pie y se continúan restringiendo la apertura de nuevos proyectos.

El ingeniero Fernández aclaró que sólo está operando a toda capacidad la presa de Hatillo la cual aporta agua a las plantaciones de arroz en San Francisco de Macorís y toda la zona del Bajo Yuna.

Precisó que los cultivos que están en pie como las plantaciones de bananos en la línea noroeste hay que garantizarle el agua, pero reiteró “no se está permitiendo que los agricultores aperturen otros proyectos para que no piérdan dinero, porque no hay agua. es mejor que esperen”, porque está limitada la siembra ahora, pero eso no quiere decir que no se va a sembrar porque todavía se pueden iniciar cultivos de arroz hasta el día 29 julio, siempre y cuando llueva en lo que resta de mayo y junio y las presas suban sus niveles habrá agua esos cultivos.

No hay comida

El director del INDRHI, aclaró que en las provincias de Santiago Rodríguez, Dajabón y Montecristi donde la sequía estuvo más severa en los primeros meses de este año en las últimas semanas se han ocurridos aguaceros y las lagunas han recibido agua, pero todavía no hay pasto suficiente para el ganado.

Según dicho ganaderos el programas de asistencias que estaba ejecutando el Gobierno a los ganaderos están casi paralizado.

Presa Monte Grande

Fernández sostuvo que “ese proyecto se continúa desarrolllando con normalidad, va bien, y todavía sigue vigente el plan de construirla en 30 meses ese período se cumple el 30 de abril del año 2020.

Comentó que los ingeniero siguen trabajando en el proyecto de manera acelerada las 24 horas día con la finalidad de cumplir con los objetivos que se han propuesto, pero eso no impide que se pueda pasar algunas semanas de la fecha pautada.