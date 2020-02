Luego de narrar a este medio cómo inició su vida en la música y cómo surgió la Banda Gorda, José Virgilio Peña Suazo ofreció los detalles de la celebración de sus 25 años de carrera artística junto a su grupo La Banda Gorda, con un concierto que será realizado el 28 de febrero, en el escenario de Hard Rock Café Santo Domingo.

Sobre el nacimineto de La Banda Gorda el merenguero dice que esto fue posible porque Dios lo permitió y también porque encontró muchas personas que le dieron su apoyo.

“¡Casi 26 años! He sentido mucha nostalgia porque hace poco escuché el primer merengue que escribí. Uno va trabajando y trabajando sin darse cuenta de todo lo que ha hecho, pienso que lo mejor de mi música aún no ha llegado”, manifestó.

Agregó que su primera producción musical, en 1994, no tuvo éxito y casi tira la toalla. “Nadie me conocía, para ese tiempo mi madre me pidió que hipotecara su casa para utilizar el dinero para el grupo, a lo que le respondí que ella no se había dado cuenta, pero lo que tuvo fue un hombre. Yo tenía miedo de dejar a mi madre en la calle y no lo hice”.

Sobre el concierto comentó que interpretará un amplio repertorio musical, bajo producción general de Alberto Cruz Management.

Afirmó que debido a la limitada área de Hard Rock Café Santo Domingo, no habrá mucho espacio para bailar, pero sí elementos visuales y mucha música para disfrutar.

Dijo además que en el show, que tiene estimado durar unas 2 horas 15 minutos, estarán presentes los músicos que le han acompañado todo este tiempo, así como uno cinco o seis invitados sorpresas.

“Mi música es alegría, esa noche espero unir amigos, que disfruten mi música, tengo muchas anécdotas que contar, quiero que pasemos una noche bien y que celebremos el merengue”, finalizó el popular merenguero.

Exhortó a los nuevos exponentes que están surgiendo a “que no hagan música desechable, que después, al paso de los años, cuando ellos se sienten escuchen una obra que le dé orgullo y no le dé vergüenza”.

UN APUNTE

Proyecto

“Estoy trabajando en un disco de merengue, pero en vivo, a raíz de un merengue que le hice a Leonel Fernández para su partido la Fuerza del Pueblo. Me gustó la experiencia de grabarlo en vivo, no estudio de grabación”.

Dijo que quiere escribir 10 ó 12 temas para hacerlo con esa metodología.