Pepe Sierra: “Necesito proyectos que no falten a mi dignidad artística”

El reconocido actor Pepe Sierra es un camaleón en escena, pero dice no interpretaría a un agresor sexual porque esas son "aguas" que no quiere navegar

El actor dominicano Pepe Sierra ha representado personajes a los que se ha entregado tanto que han dejado al descubierto su inmenso talento, tanto en cine como en teatro. Cada uno se ha convertido en testimonio de su dominio escénico haciendo crecer la valoración del joven actor, que hoy día es considerado como uno de los mejores.

Pepe exhibe cara de buena gente, expresión tranquila y hablar pausado. Parece respirar por su carrera, pero no deja de lado la excelente familia que lo ha formado y lo hace sentir orgulloso y feliz.

Pepe Sierra e Irving Alberti en foto del montaje teatral.

A esto se agrega su actual pareja Yelayny Placencia, que define como una persona que trajo mucha luz a su vida.

“No quiero que esta respuesta pase por esa típica convención que tienen muchas personas de decir lo que el público quiere oír, no. Realmente tengo muy buenos hermanos, mis padres son una maravilla. He tenido la suerte de tener grandes amigos, amigos muy genuinos, entonces siempre uno tiene experiencias que pueden lastimar, pero sí soy una persona profundamente agradecida por mi familia, por mi pareja, por los grandes amigos que hoy adornan mi vida”.

Pero, como profesional de criterios y convicciones claras, Pepe, a quien muchos resaltan por su papel de Relámpago Hernández en la película “Veneno”; confiesa que hay ciertas cosas que no interpretaría en cine ni en teatro.

“Yo no interpreto a agresores sexuales, para mí es una línea que no cruzo, y mira que recientemente interpreté a un acosador, pero ya el agresor sexual per se, no me gusta interpretarlo. Porque mi proceso suele ser muy inmersivo desde lo técnico; entonces entiendo que esas son aguas que yo no quiero navegar. Necesito proyectos que no falten a mi dignidad artística, ni personal”, expresó.

Se considera una persona bendecida y profundamente dichosa de que en su vida hayan confluido tantos buenos proyectos, y sobre todo tanta gente buena que lo ha ayudado y apoyado, siendo hoy en día grandes amigos.

Trabajo y emociones

Cuando se apagan las luces del teatro o culmina alguna filmación de cine ¿hay algún personaje que haya calado tanto en ti que te lo hayas llevado a tu casa?

“Claro, no suele pasarme porque yo abordo la actuación desde un aspecto muy técnico, pero sí al trabajar con emociones, por ejemplo, hay una anécdota que me marcó profundamente y es una vez que me tocó hacer de una autista en una obra de teatro. Este muchacho fue abandonado por su padre, eran dos hermanos, una hembra y un varón, y el papá lo abandonó a él por ser autista y yo llegaba a casa y me ponía triste, me sentía muy mal, y me di cuenta que era por todo lo que yo estaba lidiando para representar ese personaje”.

Una anécdota lo marcó profundamente, en ese mismo montaje, donde Hony Estrella hacía de su hermana. En una escena, él le preguntó desde esa representación del autismo ¿si tú pudieras elegir uno de tus dos hijos cuál tú eliges? y esa pregunta cada noche lo destrozaba, porque sabía que en algún lugar del mundo alguien estaba viviendo esa misma situación.

Próxima obra

El próximo reto de Pepe será junto a Irving Alberti en el montaje “Desde el mismo vientre”, con texto escrito por el mismo Irving y puesta escena del 19 al 28 de enero de 2024 en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito.

“Vamos a hacer una comedia con profundidades dramáticas importantes, muy importantes”, dice.

Sierra define a Irving: “como artista es una persona ultrasensible, y profundamente inteligente, para ser humorista hay que ser una persona muy inteligente e Irving tiene esa dualidad, que es inteligente y es sensible”.

Adelanta que van a abordar la salud mental desde la comedia, en un momento idóneo para tratar el tema y ver, evaluar, de forma directa cómo el trato, para bien o para mal, puede modificar profundamente la conducta de una persona.

Con la dirección de Ramón Santana, en la comedia dramática se podrá ver a dos hermanos mellizos y el trato que recibieron de sus padres, que para ellos pudo pasar desapercibido, pero marca profundamente la psicología de una persona.