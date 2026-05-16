Periodistas mantendrán acción legal contra resolución renovación de licencia envejecientes

La acción legal interpuesta por un grupo de periodistas contra la medida que restringe la renovación de la licencia de conducir a los envejecientes, continuará su curso normal el próximo lunes en el Tribunal Superior Administrativo (TSA), puesto que el decreto emitido por el presidente Luis Abinader no satisface el requerimiento de los accionantes, que entienden que esta vez se discrimina a los que sobrepasan la edad de los 75 años.

Alberto Tavarez, abogado de los demandantes, dijo que convino con sus clientes continuar con la acción, dado que el decreto presidencial no responde al requerimiento principal, que es que se respete el derecho que tienen los evejecienetes a no ser discriminados, tal como lo dispone el artículo 39 de la Constitución de la República.

Dicho artículo dice de manera expresa: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal…»

Tavárez lamentó que el Gobierno obviara el mandato constitucional establecido en el citado artículo y que subsanara la situación emitiera un decreto para favorecer a unos y perjudicar a otros.

«El decreto emitido por el presidente Abinader lo que hace es desplazar en diez años la discriminación, de 65 a 75 años, por lo que es incongruente con la sentencia del Tribunal Constitucional 005-20 que expulsó de nuestro ordenamiento jurídico el criterio de» presunción de ineptitud por la edad», declaró el abogado.

De igual manera, el jurista sostiene que la disposición presidencial reitera el exceso de competencia de la atribución reglamentaria del Poder Ejecutivo, al imponer restricciones para la renovación de la licencia de conducir que no fueron establecidas en la ley 63-17 de Tránsito, Movilidad y Transporte.

Periodistas demandantes

El grupó de periodistas está compuesto por Héctor Minaya, José Antonio Torres, Christian Oviedo, Leo Corporán y Silvio Cabrera, de la redacción del periódico El Nacional, apoderaron para tales fines al abogado constitucionalista Alberto Tavárez.