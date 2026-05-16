El dominicano Jean Montero ha sido designado MVP de los Playoffs de la EuroLeague 2026 tras liderar la histórica remontada del Valencia Basket ante el Panathinaikos AKTOR, levantando un 0-2 en contra para clasificar por primera vez en la historia del club a la Final Four.

El base ha firmado una serie histórica, promediando 18,6 puntos, 5,8 asistencias y 26,8 de PIR, el mejor registro de todos los participantes en los playoffs.

Además, ha sido clave en ambos lados de la pista con 1,4 robos por partido y porcentajes muy sólidos en el tiro: 73,1% en tiros de dos, 42,3% en triples y 81,5% desde la línea de personal.

Montero sostuvo al Valencia con 21 puntos en el segundo encuentro y lideró la primera victoria en el tercero para evitar la eliminación. En el cuarto choque firmó su gran exhibición: 29 puntos, 7 asistencias, 7 rebotes y un PIR de 45, récord en la era moderna de los playoffs.

“Tenemos que mantener la misma mentalidad: no tenemos nada que perder. Llegar a la Final Four… no mucha gente lo consigue”, declaró Montero a Dane Arlauckas en el podcast EuroLeague & Friends: MVP Talk. “Simplemente tenemos que ir allí, disfrutar del ambiente, disfrutar de todo y, sobre todo, competir. Si competimos, nos divertimos y tenemos presente que no tenemos nada que perder, creo que podemos ganar todos los partidos”.

“Después de la derrota en el segundo partido, sinceramente, todos seguíamos muy positivos”, dijo Montero. “Porque cuando vas perdiendo 0-2 a Atenas, con la afición del Panathinaikos enloquecida, no es fácil ganar allí. Pero en el vestuario, la gente seguía diciendo: ‘Sí, podemos hacerlo’”.

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En el quinto partido volvió a aparecer en el momento clave, no solo anotando (12 puntos), sino también aportando en defensa y organización para cerrar el triunfo que selló el billete a la Final Four.

A sus 22 años, Montero completa así una temporada de consagración en la que ya había sido elegido Rising Star y miembro del Quinteto Ideal de la competición. Ahora, añade el MVP de los Playoffs a un curso que confirma su irrupción entre los nombres propios del baloncesto europeo.o.