Tras reportajes de El Nacional, presidente elimina por decreto renovación de licencia cada 2 años a mayores de 65 años

Tras denuncias y reportajes realizados por este medio sobre lo discriminatorio de la renovación de la licencia de conducir cada dos años a personas mayores de 65 años, el presidente de la República, Luis Abinader, emitió el decreto 330-26 que modifica el artículo 21 del Reglamento de Licencias de Conducir.

Un comunicado de la Presidencia de la República explica que el decreto busca actualizar los períodos de vigencia de estos documentos y adecuar las normativas de seguridad vial en la República Dominicana.

La nueva disposición elimina la restricción que obligaba a los conductores mayores de 65 años a renovar el documento cada dos años.

La medida se fundamenta en la Ley Número 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la cual regula el sistema de circulación vehicular en el país para garantizar la protección de los usuarios en las vías públicas.

A partir de la entrada en vigor del decreto, las licencias correspondientes a las categorías 01, 02 y 05 tendrán una vigencia de cuatro años hasta que el titular cumpla los 75 años de edad, momento en el cual la renovación pasará a ser cada dos años.

Para las categorías 03 y 04, el período de vigencia se fijó en tres años hasta los 75 años de edad, y posteriormente deberá renovarse anualmente.

El decreto contempla que el tiempo de vigencia de la licencia podrá ser reducido si en el proceso de emisión o renovación se determina que el conductor padece una condición de salud susceptible de agravarse.

Asimismo, se mantienen las evaluaciones médicas y de aptitud periódicas para verificar las condiciones físicas y mentales de los conductores.

Finalmente, el documento prohíbe la circulación con licencias vencidas y establece que los infractores serán remitidos al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Dicha institución recibió la instrucción de adoptar las medidas administrativas necesarias para la implementación de la reforma reglamentaria.