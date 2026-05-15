Santo Domingo.– Las autoridades meteorológicas dominicanas emitieron este viernes una “prealerta” y colocaron cinco provincias en alerta verde ante la proximidad de una vaguada que producirá fuertes aguaceros este domingo en gran parte del país, debido a que el sistema está localizado en el noroeste y asociado a una baja presión al norte del territorio nacional.

Ante este panorama, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió la alerta verde para las provincias de Monte Cristi, Puerto Plata, Valverde, Dajabón y Santiago Rodríguez.

Según explicó la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, una prealerta meteorológica se define como una situación hidrometeorológica que puede afectar adversamente el territorio nacional a partir del domingo en la tarde.

Ceballos precisó que este escenario puede causar riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos, cañadas y posibles deslizamientos de tierra, a causa de los aguaceros fuertes, ráfagas de viento, frecuentes tormentas eléctricas y posibles granizadas.

La funcionaria destacó que el fenómeno «podría provocar lluvias significativas», las cuales se pueden extender desde el domingo hasta el miércoles, al menos.

Por su parte, el director del COE, Juan Manuel Méndez, pidió a la población no descuidarse y estar atenta a los medios de comunicación y a los boletines meteorológicos.

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Asimismo, los organismos recomendaron a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua, así como evitar el uso de playas en las provincias bajo alerta.