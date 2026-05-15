María Celeste denuncia presunta estafa millonaria vinculada a Trump

La comunicadora María Celeste Arrarás denunció públicamente una presunta estafa relacionada con la preventa de un teléfono móvil promovido por los hijos del expresidente estadounidense Donald Trump.

Durante sus declaraciones, Arrarás afirmó que más de 600,000 personas habrían realizado depósitos de 100 dólares para adquirir el dispositivo, impulsado por Donald Trump Jr. y Eric Trump, lo que representaría una recaudación estimada de unos 59 millones de dólares.

Según explicó, el teléfono —promocionado como un producto de 499 dólares, fabricado en Estados Unidos y con diseño en color dorado— no habría sido entregado en las fechas prometidas, pese a múltiples prórrogas desde 2025 hasta el primer trimestre de 2026.

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Asimismo, señaló que durante el proceso se habrían modificado los términos y condiciones del proyecto, estableciendo que los pagos no eran reembolsables ni garantizaban la entrega del equipo, lo que habría dejado a los compradores sin el producto y sin posibilidad de recuperar su dinero.

Hasta el momento, no existen confirmaciones oficiales ni procesos judiciales concluidos que respalden estas acusaciones, por lo que el caso permanece en el ámbito de denuncias difundidas en plataformas digitales.