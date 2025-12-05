El producto interno bruto (PIB) nominal de la economía dominicana acumula US$4,170 millones entre enero y octubre de 2025, tras alcanzar un saldo total de US$128,424.4 millones durante ese período, según datos de la Dirección General de Créditos Públicos, adscrita al Ministerio de Hacienda y Economía.

Este total a octubre de 2025 representa un crecimiento relativo del 3.3 % respecto a los US$124,254.4 millones reportados por esta entidad al cierre de 2024. Esta variación resume en términos monetario el desempeño de la economía en lo que va de año.

El PIB nominal mide el valor total de los bienes y servicios producidos a precios corrientes, en un periodo determinado e incorpora tanto el aumento real de la producción como el efecto o incidencia de la inflación.

Crecimiento real

Sin embargo, el crecimiento real de la economía dominicana es de un 2 % durante esos primeros 10 meses de este año, de acuerdo al Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), herramienta macroeconómica del Banco Central dominicano (BCRD) que depura la inflación o aumento de precios.

Esta expansión real registrada a octubre de 2025, se encuentra muy por debajo a la dinámica que tenía Republica Dominicana en ese mismo período del año pasado, cuando reportaba una expansión del 5%. Es decir, un volumen del 3 % superior al registrado en este año.

otros años nominales

En 2024, el producto interno bruto nominal cerró en US$124,254.4 millones, lo que representó una variación absoluta de US$3,494.8 millones, equivalente a 2.8%, en comparación con 2023.

En este último año, la economía había totalizado US$120,759.6 millones, cifra que superó en US$6,851.5 millones, equivalente a un 6 % el valor registrado en al cierre de 2022.

Las cifras confirman una tendencia de crecimiento sostenido, como debería, en términos monetarios durante los últimos cuatro años, impulsada por sectores clave como el turismo y zonas francas, así como por un entorno de precios que continúa influyendo sobre el valor final de la economía.

Crecimiento Real

