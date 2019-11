La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y dos senadores peledeístas plantearon que hay que fortalecer la Junta Central Electoral (JCE) y coincidieron en que hay que esperar que concluya la auditoría a los equipos con el que se realizó el voto automatizado para determinar si se podrá volver a usar en las próximas elecciones.

Servio Tulio Castaños Guzmán, director ejecutivo de Finjus, sostuvo que no se puede seguir apostando al fracaso de la Junta y dijo que hay que crear las condiciones para recobrar la confianza en el organismo facultado por la ley para dirigir el proceso eleccionario del año entrante.

“Yo creo que de lo que se trata es cómo podemos crear las condiciones, primero para que el órgano rector que es el que va a organizar las elecciones del año que viene se fortalezca, con todo lo que tiene que ver con la confianza que tiene que tener la ciudadanía y el propio sistema de partidos político de la República Dominicana, creo que ahí es donde todos debemos poder la mirada”, sostuvo.

Añadió que “nosotros en la actual coyuntura no podemos estar apostando al fracaso de la Junta Central Electoral, yo que eso no le conviene a nadie, no le conviene al sistema de partidos, no le conviene al país, a ningún sector de la vida nacional le conviene que el próximo torneo electoral sea traumático, entonces tenemos que tratar de nosotros serenarnos y ver de que forma sobre la base del consenso se puedean aprobar políticas para que las próximas elecciones puedan ser exitosas”.

Tommy Galán

Los senadores peledeístas Tommy Galán y Charlie Mariotti coincidieron en su respaldo al voto automatizado.

Galán dijo que se impone dar un voto de confianza a la Junta Central Electoral (JCE) y esperar la auditoría que se realizará sus equipos en los próximos días.

Afirmó que el voto automatizado es un alto avance para el sistema electoral del país y consideró que es una irresponsabilidad la posición de algunos partidos de no apoyar ese instrumento de votación.

Charlie Mariotti

Mariotti indicó que “el voto automatizado, hasta que se pruebe lo contrario, en el proceso de primarias, probó ser efectivo”.

Advirtió de los riesgos de someter a la JCE al viejo sistema de boletas ahora con miles de candidatos a regidores, alcaldes, directores de distritos y presidente juntas de distritos.

“Si volvemos al cuadernillo, al conteo manual, no sé a donde parará el proceso electoral de febrero con miles de regidores, cientos de aspirantes a vocales, alcaldes, directores de distrito (…) es muy preocupante”, indicó el legislador monteplateño.