Johnny Pujols, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)./ Foto: José de León. / Archivo

Santo Domingo.– El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, afirmó este martes que esa organización no ha recibido una invitación formal para participar en el diálogo nacional anunciado por el presidente Luis Abinader, por lo que consideró improcedente fijar una posición sobre una convocatoria que aún no se ha concretado oficialmente.

Pujols explicó que, aunque el mandatario llamó a partidos políticos, sectores productivos y organizaciones sociales a integrarse en un acuerdo nacional ante el contexto internacional, marcado por conflictos en Medio Oriente y la situación en Haití, el PLD mantiene una postura prudente a la espera de conocer los detalles, el alcance y la naturaleza de la iniciativa.

“El partido hasta ahora no ha recibido ninguna invitación formal. Por un asunto de prudencia elemental, no nos vamos a referir a algo que sigue siendo hipotético”, expresó.

Postura de prudencia

El dirigente peledeísta recordó que el PLD ha sostenido una línea consistente en su rol opositor, fijando posiciones sobre temas de interés nacional e internacional que inciden en la realidad dominicana.

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En ese sentido, citó como ejemplo el pronunciamiento emitido el pasado 23 de marzo sobre la crisis en Medio Oriente, así como las declaraciones que la organización ofrece de manera regular cada lunes.

“Siempre hemos sido responsables, no solo en la crítica, sino también en la formulación de propuestas concretas que pueden contribuir a mejorar las políticas públicas y la situación del país”, indicó.

A la espera de convocatoria formal

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno adopte medidas de austeridad antes de convocar al diálogo, reiteró que no es prudente adelantar opiniones sin que exista una invitación formal.

“El Gobierno tiene la responsabilidad de gobernar, mientras la oposición cumple su rol. Vamos a esperar que se formalice cualquier convocatoria antes de fijar una posición al respecto”, concluyó.