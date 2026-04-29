La Oficina Nacional de Estadística señala que el trabajo no remunerado eleva la carga femenina frente a los hombres.

Santo Domingo.– Las mujeres registran una mayor carga total de trabajo en la República Dominicana, con 66.3 horas semanales frente a 56.9 de los hombres, lo que representa una diferencia de más de nueve horas, según un estudio de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

El informe atribuye esta brecha principalmente al peso del trabajo no remunerado, que recae en mayor proporción sobre las mujeres.

En el ámbito del cuidado de los hijos, la desigualdad es aún más marcada. Las mujeres participan casi el doble en estas tareas y destinan en promedio 16.4 horas semanales, frente a 9.6 horas en los hombres, lo que evidencia una distribución inequitativa que impacta su autonomía económica.

Estos resultados se corresponden con el Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el objetivo 5, que promueve el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, así como su redistribución entre el Estado, el mercado y los hogares.

El Ministerio de la Mujer de la República Dominicana y la Oficina Nacional de Estadística informaron que el país fue posicionado en la agenda regional de estadísticas de género y cuidados durante su participación en el Tercer Webinario Regional COMMCA–CENTROESTAD, orientado al análisis de encuestas de uso del tiempo y su aplicación en políticas públicas.

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, y la directora general de la ONE, Mildred Martínez, encabezaron la delegación dominicana en el encuentro, que reunió a instituciones nacionales, organismos regionales y agencias del sistema de las Naciones Unidas.

Las mujeres registran más horas semanales por labores domésticas y de cuidado, según estudio oficial.

El webinario forma parte de una serie regional impulsada por la Secretaría Técnica de la Mujer del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana y CENTROESTAD, dirigida a fortalecer las capacidades técnicas en la producción de estadísticas con enfoque de género.