El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció hoy una grave crisis de violencia e inseguridad ciudadana, señalando una ausencia total de planes de prevención por parte del Gobierno, al punto tal, que en más de un 80% de los incidentes reportados, las autoridades no ofrecen una respuesta oportuna.

“Nos preocupa que el Gobierno insista en vender como logro una supuesta reducción de la criminalidad, mientras las familias viven con miedo, los comerciantes cierran sus negocios por incertidumbre, los ciudadanos son víctimas de robos y hurtos a plena luz del día y la Policía, en más de un 80% de los casos, no ofrece una respuesta”, expuso.

La entidad política cuestionó la cifra de homicidios presentada por el oficialismo, la cual sitúa la tasa en 8.15 por cada 100,000 habitantes para el año 2025, dato que asegura carece de soporte técnico verificable y ni refleja la realidad que se percibe en las calles de las diferentes.

Recordó que la Procuraduría General de la República solo dispone de datos actualizados hasta 2024 con una tasa de 12.7, mientras el Gobierno reportó simultáneamente un 9.7, evidenciando una discrepancia de tres y una falta de rigor en el manejo de las estadísticas de seguridad nacional.

PLD

“Esa contradicción institucional nos obliga a preguntar: ¿cuál es la metodología y cuál es la trazabilidad que utiliza la estadística oficial?”, cuestionó Yineuri Díaz, subsecretaria de Seguridad del PLD.

PLD ha sido sistemático en sus criticas contra las autoridades.

Durante su rueda de prensa, el PLD destacó con alarma que el 59% de las muertes violentas en el país se originan en conflictos sociales cotidianos, siendo este elemento un reflejo directo del deterioro de la convivencia ciudadana y la incapacidad gubernamental para gestionar la paz social.

Según el partido de la estrella amarilla, la precarización de servicios públicos como el transporte, la energía eléctrica y el agua potable ha exacerbado la crisis social que hoy afecta a la República Dominicana.

Puede leer: Danilo hace advertencia y rechaza alianzas electoral para el 2028

“No tener dinero para comprar, dormir al calor de la noche agobiado por mosquitos, tener que caminar kilómetros a pie o pagar sumas exorbitantes en transporte porque el Metro falla, es, en definitiva, caldo de cultivo para la violencia social”, manifestó.

En tal sentido, el PLD consideró que el pueblo dominicano vive en el hartazgo, porque el Gobierno del PRM ha empeorado su calidad de vida.

Feminicidios en aumento

El partido morado reportó que en los primeros dos meses del año se triplicaron los feminicidios en el país, respecto al 2025.

“Al mes pasado, la cifra ascendía a 24 mujeres asesinadas. La convivencia se ha roto. En gran medida, de ahí viene la discusión entre vecinos, altercados de tránsito y riñas familiares que terminen en tragedia”, subrayó.

Pide publicar estadísticas

En virtud de lo ante expuesto, el PLD entiende que el Gobierno debe sincerar las cifras de violencia, publicar series estadísticas completas con fuentes accesibles y permitir la auditoría independiente de los indicadores de seguridad.

“La discrepancia entre la tasa que presenta el Gobierno y la que registra la Procuraduría exige una respuesta oficial clara e inmediata”, indicó.

Pero, además, insta a priorizar la prevención sobre la represión, porque si el 59% de las muertes violentas provienen de conflictos sociales, el Estado necesita intervención comunitaria, mediación institucional y políticas de cohesión social.

“La prevención debe ser el eje central de la política de seguridad, no un anexo”, manifestó en la organización política opositora.

Asimismo, pide investigar con rigor los casos de violencia policial, ya que los 51 fallecidos en «intercambios de disparos» durante el primer trimestre de 2026 deben ser investigados de forma independiente, respetando el debido proceso y garantizando la rendición de cuentas.

Policía

En el primer trimestre de 2026, la Policía Nacional mató a 51 personas. Todos esos casos fueron clasificados institucionalmente como «intercambios de disparos».

Sin embargo, investigaciones periodísticas rigurosas apuntan a que una cantidad importante de esos episodios presentan indicios de ejecuciones extrajudiciales. Un Estado democrático no puede combatir la violencia reproduciéndola.