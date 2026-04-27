Santo Domingo. -El Ministerio de Educación anunció para el jueves 30 de abril el inicio de la sexta fase de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD), durante la cual serán observados y evaluado en las aulas de más de 115 mil maestros públicos.

Hablando a través de la Comisión Nacional Rectora de la Evaluación de Desempeño Docente, que integran también la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (ANPROTED), el organismo oficial fijó para la primera semana de junio la continuación de la quinta fase de la EDD, interrumpida por el colapso de la plataforma de internet que la sostenía.

En un comunicado emitido ayer, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, presidente de la Comisión Rectora de la EDD, ratificó su compromiso de culminar con éxito ese proceso, “como parte de una política sostenida de fortalecimiento de la calidad educativa”.

Recordó que la EDD fue declarada de “alta prioridad” mediante la orden departamental 50/2025.

Aclaró que “se realizaron las pruebas técnicas correspondientes y se identificaron oportunidades de optimización orientadas a fortalecer la eficiencia operativa, incorporando mejoras tecnológicas y de flujo de procesos que permitirán un desarrollo más eficiente de la EDD”.

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Evaluación de Desempeño

Reiteró que la Evaluación de Desempeño Docente es un proceso institucional, técnico y gradual, orientado al fortalecimiento de la carrera docente y de la calidad educativa.

“La fase de Evaluación de Rendimiento Profesional (ERP) se reprograma para la primera semana de junio, inmediatamente después de concluida la 6ta. etapa, incorporando mejoras operativas orientadas a garantizar la eficiencia, la estabilidad y el adecuado desarrollo del proceso”, dice el comunicado.

El Ministerio de Educación y la Comisión Nacional Rectora subrayaron que continuarán adoptando las medidas necesarias para asegurar que cada docente participe en condiciones adecuadas, con reglas claras y con plena garantía de sus derechos, en un proceso que tiene como propósito central valorar el desempeño docente y fortalecer el sistema educativo nacional.