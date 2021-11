Vacuna

Vamos todos a luchar para que el pueblo se vacune. Hay que lavarse las manos, usar mascarillas y el distanciamiento físico. ¡Cero descuido!

Pobre Licey

Los liceístas están sufriendo. Su equipo sale por dos días del sótano y en un pestañear de ojos, vuelve al último lugar. Y los directivos, como si nada.

Buzo

Jairo Asencio se ha convertido en un buzo para el Licey. Cuando el equipo se está ahogando, llega el cerrador azul y salva el juego.

Perdón

Trascendió que los que no viajaron a Tokio y cogieron los dólares, harán un documento pidiendo perdón, pero no soltarán los “molongos”.¡Así no!