La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo anunció este jueves la elaboración de un anteproyecto de ley para modificar el artículo 1 del Código Civil de la República Dominicana.

La iniciativa busca actualizar el marco legal tras la creación de la provincia de Santo Domingo y eliminar las disparidades en los plazos de cumplimiento normativo entre esta demarcación y el Distrito Nacional.

La reforma propone que las leyes entren en vigor de manera simultánea en ambas localidades. Actualmente, el Código Civil establece plazos diferenciados para que las normas se consideren conocidas en la capital en comparación con el resto de las provincias, una distinción que la Consultoría califica como carente de lógica tras la división territorial de 2001.

Proyecto del Poder Ejecutivo

El organismo explicó que la actual redacción del texto legal no se ajusta a la configuración surgida de la Ley número 163-01, que separó la provincia de Santo Domingo del Distrito Nacional.

Pese a que en 2002 se estableció un régimen judicial propio para la nueva provincia, se mantuvo la diferencia en los tiempos de vigencia de las leyes entre ambos territorios.

La propuesta legislativa busca corregir esta incongruencia histórica, bajo el argumento de que la interconexión institucional y geográfica del Gran Santo Domingo exige un tratamiento uniforme.

El Poder Ejecutivo sostiene que esta medida es necesaria para garantizar la coherencia normativa y fortalecer la seguridad jurídica en el país.