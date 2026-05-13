El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata retoma este jueves el caso que se le sigue al excampocorto de Grandes Ligas, Wander Franco, acusado de abuso y explotación de una menor.

Tras varios aplazamientos el tribunal tiene previsto comenzar con la valoración de las pruebas presentadas tanto por el Ministerio Público como por la defensa técnica de los imputados.

Los jueces han establecido un calendario para dar continuidad al expediente, fijando audiencias consecutivas para los días 13, 14 y 15 de mayo.

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Se recuerda que la última postergación del proceso se debió a fallos en la citación de algunos testigos clave para el caso.

Junto al pelotero, también comparecerá la coimputada Martha Vanessa Chevalier Almonte, madre de la adolescente involucrada.