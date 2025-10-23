Madrid, España. – Agentes de la Policía Nacional de España encontraron en Madrid una obra que podría corresponder al cuadro “Naturaleza muerta con guitarra”, del pintor Pablo Picasso, desaparecido el pasado 3 de octubre cuando era trasladado desde la capital hacia el centro cultural CajaGranada, en el sur del país, para formar parte de una exposición artística.

De acuerdo con fuentes de la investigación citadas por EFE, la autenticidad de la pieza podría confirmarse este viernes, una vez que la Policía Científica concluya los análisis técnicos sobre el lienzo recuperado.

La obra desaparecida

El cuadro extraviado, un pequeño “gouache” enmarcado y asegurado en 600.000 euros, formaba parte de un lote de 57 obras destinadas a la muestra “Bodegón. La eternidad de lo inerte”, inaugurada este mes en CajaGranada sin la presencia de la pieza original.

El envoltorio y otros indicios hallados por los investigadores apuntan a que el cuadro localizado podría tratarse del original desaparecido durante el trayecto entre Madrid y Granada.

La investigación

La desaparición fue denunciada el 10 de octubre por CajaGranada Fundación, después de comprobar que la obra nunca llegó a las instalaciones del centro cultural. Según su relato, la empresa de transporte entregó las piezas el 3 de octubre en una zona videovigilada, y estas permanecieron bajo resguardo hasta el lunes 6, cuando se procedió a desembalarlas sin detectarse irregularidades en las grabaciones de seguridad.

Tras la denuncia, la Policía abrió una investigación y registró la pieza en la base de datos de Interpol sobre objetos de arte robados o desaparecidos, que reúne más de 57.000 obras con sus descripciones e imágenes.

Un Picasso de 1919

La pintura, fechada en 1919, pertenece a la etapa cubista del maestro malagueño Pablo Picasso (1881–1973), uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Su hallazgo podría poner fin a más de dos semanas de incertidumbre en torno a una obra considerada de alto valor histórico y artístico.

Las autoridades mantienen la investigación abierta y no han ofrecido por el momento detalles sobre las circunstancias del hallazgo ni sobre posibles responsables de la desaparición.