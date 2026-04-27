Política escolar

Hay que cuidar el sistema educativo dominicano. Dejar a un lado la política tradicional que no da resultados. Debe darse una colaboración entre el gobierno y los maestros. Hay que cambiar la línea de que lo normal son los enfrentamientos.

Hay que tomar y sepultar el hacha de la guerra y fumar la pipa de la paz. Los principales inconvenientes de la enseñanza pública están en que hay dos sectores que no se ponen de acuerdo. En solitario nadie podrá presentar una meta de desarrollo escolar.

El sistema cuenta con una abultada asignación presupuestal, que obliga a resultados positivos. En la educación básica e intermedia hay que presentar cuadros de desarrollo, y no meros enunciados de mejoría.

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El maestro que ya está dentro del sistema tiene que ir a jornadas de evaluación y mejoría constante. No puede el educador quedarse en prácticas que tienen olor al pasado. Modernización y actualización es una obligación.

Con los que aspiran a ser profesores se debe ser riguroso. Tienen que pasar los exámenes de admisión en base a su capacidad y dedicación. Bajo ninguna circunstancia pueden florecer las recomendaciones de políticos, o de influencias sindicales.

Lo que hace falta es presentar una capacitación permanente a los docentes, para que se beneficien los estudiantes. Las escuelas están en un colapso, que se puede evitar.

Por lo pronto, hay que eliminar gastos superfluos en temas que no dejan beneficios y son inoperantes. Ahí están las pruebas nacionales que deben ser abandonadas. Solo sirven para demostrar lo que todo el mundo sabe, los bajos niveles de aprendizaje de los alumnos

Si los maestros no están actualizados, así mismo se encuentran los alumnos. Los libros de textos se tienen que revisar por lo menos cada dos años, y a los profesores se les debe reclamar que conozcan todo lo relativo a las materias que les toca impartir.

Estos males se dan en las escuelas públicas y en los colegios. Pero la primera obligación es con los alumnos y profesores del sector oficial, luego ir al sector privado.

El gobierno debe cumplir con sus obligaciones en lo que se refiere a la construcción de planteles en todo el territorio nacional. Además, agilizar los trabajos de inspección y mantenimiento de edificios, que de acuerdo con las denuncias, no están aptos para que profesores y alumnos vayan a ofrecer y recibir docencia.

A pesar del colapso actual, con trabajo arduo todo puede mejorar. Es necesario dar un paso adelante, por el bien del país.

Manuel Hernández Villeta