Santo Domingo.-Un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), en alianza con las empresas Algaltek, de Suiza y CADE Soluciones, de España, desarrollaron un método de biorrefinería y gasificación hidrotermal para procesar el sargazo húmedo y separar el arsénico de la macroalga.

Con ese método producirán gases de síntesis (monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrógeno verde y metano), así como compuestos de interés para la industria farmacéutica, cosmecéutica y nutracéutica.

Los avances del proyecto, que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fueron presentados durante el taller “Valorizando el sargazo: un enfoque de biorrefinería sostenible”, realizado en el Auditorio de la Seguridad Social del INTEC.

En la actividad, la directora ejecutiva de Algaltek, Sonia Grimm, abordó el problema de la acumulación natural de metales pesados en el sargazo que, mediante el procesamiento tradicional o la descomposición en vertederos, libera altas concentraciones de arsénico inorgánico. Expuso que el modelo tecnológico propuesto extrajo este elemento tóxico de la biomasa.

Para la extracción de compuestos comerciales, la doctora Eya Damergi detalló que el modelo industrial utilizó la biomasa mediante el uso de solventes ecológicos alternativos para la obtención decarotenoides, polifenoles, aminoácidos y ácidos grasos para la industria farmacéutica, cosmecéutica y nutracéutica.

Los residuos orgánicos resultantes de la extracción pasaron a un proceso de gasificación hidrotermal desarrollado junto a los especialistas Henar Portero y José Bautista, de la empresa de ingeniería española CADE Soluciones.

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Los ingenieros del proyecto explicaron que el sistema operó en condiciones supercríticas de alta presión y temperatura para transformar la biomasa en gas de síntesis (metano e hidrógeno), Bagua y sales de metales pesados y arsénico.

El proceso térmico se caracterizó por no consumir agua externa, ya que utilizó el 88% de humedad contenida en el propio sargazo para operar, purgando agua limpia libre de metales al mar. Asimismo, el análisis económico estimó un costo nivelado de energía competitivo que alcanzó los 80 euros por megavatio-hora.

Los investigadores del INTEC presentaron un análisis de ciclo de vida y de riesgos industriales para validar la seguridad ambiental y tecnológica de la gasificación hidrotermal.

El estudio determinó que la ubicación de la planta de procesamiento resultó un factor crítico para reducir las emisiones de carbono asociadas al transporte de la macroalga desde las costas.

Para garantizar la rentabilidad operativa de la biorrefinería durante los meses de baja afluencia de sargazo, la academia propuso un modelo de procesamiento flexible y multibiomasa. La investigación confirmó la viabilidad de integrar el sistema con residuos agrícolas locales procedentes de la industria del coco, el café, el arroz y la caña de azúcar, los cuales presentan altos valores energéticos.