Por actos del Jet Set: Av. Independencia seguirá cerrada hasta el viernes

Santo Domingo.– Las autoridades informaron que el cierre de la avenida Independencia y la apertura al flujo vehicular de la avenida de la Salud se mantendrán vigentes hasta el viernes 10 al mediodía debido a los actos reprogramados por el primer aniversario de la tragedia del Jet Set.

La medida fue anunciada de manera conjunta por la DIGESETT, la Alcaldía del Distrito Nacional y el INTRANT, como parte del operativo de movilidad en la zona.

Según el aviso oficial, la disposición responde a la posposición de los actos conmemorativos en memoria de las víctimas de la tragedia del Jet Set, los cuales fueron reprogramados para este miércoles 9 de abril debido a las condiciones climáticas.

Las autoridades exhortaron a los conductores a tomar vías alternas y mantenerse atentos a las orientaciones del personal de tránsito desplegado, a fin de evitar congestionamientos en el área intervenida.

Clima de este jueves

El Instituto Dominicano de Meteorología informó que este jueves se registrarán chubascos durante las horas matutinas en provincias como La Altagracia, Samaná, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Barahona y Pedernales, producto del viento cálido del sureste y una vaguada en niveles bajos.

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Para la tarde, el organismo prevé un aumento de la nubosidad con aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tronadas y ráfagas de viento en zonas del noroeste, noreste, la Cordillera Central y la frontera.

Las precipitaciones afectarán especialmente a provincias como Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Santiago, La Vega, Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Valverde y Puerto Plata.

En el resto del país, se espera un ambiente con nubes dispersas, lluvias escasas y temperaturas calurosas.