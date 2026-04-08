Santo Domingo.- Los aguaceros disminuirán este jueves, debido a la llegada de una masa de aire de menor humedad, pero 17 provincias más el Distrito Nacional continúan en alerta, por la presencia de una vaguada.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) detalló que rige nivel de “alerta amarilla” para San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Monseñor Nouel y San Cristóbal.

Mientras, rige “alerta verde” para Santiago de los Caballeros, San Pedro de Macorís, Peravia, La Vega, Azua, Barahona, Dajabón, Duarte y Elías Piña.

Además, Monte Plata, La Altagracia, Santo Domingo, Bahoruco, más el Distrito Nacional.

Aguaceros hoy

Este miércoles se registraron fuertes precipitaciones en la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional, donde calles y avenidas resultaron anegadas.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que las precipitaciones disminuirán en las próximas 48 horas, debido a “un ambiente atmosférico más seco.